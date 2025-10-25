În ultimele săptămâni, Gigi Becali s-a declarat foarte dezamăgit de prestațiile unor jucători precum Vlad Chiricheș, Malcom Edjouma, David Kiki, Baba Alhassan sau Octavian Popescu. Patronul a sugerat că respectivii nu au valoarea necesară pentru a juca la FCSB, astfel că sunt așteptate plecările lor.

Elias Charalambous nu crede în lista neagră a lui Gigi Becali: "Vă dau exemplul Crețu"



Totuși, antrenorul Elias Charalambous susține că există șanse importante ca Gigi Becali să se răzgândească până în iarnă, cel puțin în cazul unora dintre jucătorii de pe lista neagră.



"Patronul este foarte pasionat când vine vorba de echipă. De multe ori a spus că un jucător va pleca, dar respectivul a mai stat aici vreo doi ani. Vă dau exemplul Crețu. Când am venit eu aici, patronul a anunțat că va pleca, dar a rămas și a fost unul dintre cei mai buni jucători ai noștri", a spus Charalambous.

Elias Charalambous, înainte de FCSB - UTA Arad: "Trebuie să câștigăm"



La conferința de presă de sâmbătă, Charalambous a prefațat partida cu UTA Arad (duminică, 20:30) și a comentat situația lui FCSB din clasament - locul 12 după 13 etape, cu doar 13 puncte.



"E un meci pe care trebuie să îl câștigăm, un meci foarte important. Ne putem îmbunătăți starea de spirit cu o victorie mâine.



Când am început cariera de antrenor, am spus că voi încerca să muncesc cât mai mult posibil pentru a mă simți bine cu mine. Încerc asta în fiecare zi. Din nefericire, sunt unele lucruri pe care nu le pot schimba, cum ar fi suspendările sau accidentările.



Cu siguranță putem lupta în continuare pentru titlu. Sută la sută! Poate că toată lumea ne subestimează acum, dar dacă nu vom ceda și vom lupta, atunci se poate.



Nici în sezonul trecut, în aceeași perioadă, nu am avut cea mai bună perioadă. Dacă am compara punctele de acum cu cele de atunci, cred că sunt similare. Nu am început sezonul bine și trebuie să ne îmbunătățim", a mai spus Charalambous.

