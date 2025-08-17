FCSB a făcut un egal cu gust de înfrângere cu Rapid! Pentru că a „reușit“ să conducă, fără emoții la un moment dat, cu 2-0, pentru ca, la final, tabela să afișeze 2-2!

Așadar, criza FCSB-ului din acest debut de sezon se prelungește. Iar asta fix înaintea dublei cu Aberdeen (Scoția) din play-off-ul Europa League. Prima manșă e programată pentru joi, ora 21.45, în Scoția.

Odată cu acest egal în fața Rapidului, FCSB se confruntă cu o situație bizară! Pentru că, dacă ne uităm în clasament, are fix același număr de puncte, după șase etape, ca anul trecut.

Concret, în campania 2024-2025, după șase runde, FCSB avea doar 5 puncte și ocupa locul 13 în ierarhia Superligii. Acum, după șase etape, FCSB a ajuns, din nou, la 5 puncte și ocupă același loc 13!

