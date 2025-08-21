În ziua meciului cu Aberdeen, FCSB a primit o veste proastă. Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan nu vor putea juca în meciul din Scoția, după ce le-a fost respinsă viza.



Cum poate arăta FCSB în meciul cu Aberdeen



Cei trei au făcut deplasarea la Aberdeen alături de echipă, dar Elias Charalambous nu va putea conta pe ei. FCSB a făcut demersurile necesare pentru ca jucătorii să obțină viza, dar fără succes, aspect confirmat chiar de patronul Gigi Becali.



Astfel, campioana României va fi nevoită să apeleze la ”planul B”. Cel mai probabil, în locul lui Risto Radunovic, pe postul de fundaș stânga va fi titularizat Alexandru Pantea, care a jucat în ambele meciuri cu Drita din postura de integralist.



Pierderea lui Ngezana reprezintă o lovitură pentru FCSB. Fundașul central, titular incontestabil în echipa lui Gigi Becali, va fi înlocuit, cel mai probabil, de Daniel Graovac.



Cum ar putea arăta FCSB în meciul cu Aberdeen: Târnovanu - Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea - Lixandru, Chiricheș - Miculescu, Tănase, Cisotti - Bîrligea



Mihai Popescu, luat la întrebări de scoțieni



Mihai Popescu a fost prezent la conferința de presă premergătoare meciului de la Aberdeen. Fundașul de 32 de ani cunoaște foarte bine fotbalul scoțian, acolo unde a evoluat pentru St. Mirren, Heart of Midlothian și Hamilton Academical FC.



”Am trăit niște clipe frumoase aici și mă bucur să mă întorc. Știu că stadionul va fi plin, dar ne place să jucăm într-o astfel de atmosferă. Le arătăm săptămâna viitoare cum va fi în București. Sincer, îmi amintesc că atmosfera era intensă. Am jucat cu St. Mirren doar o dată aici, mi-a plăcut atmosfera, totul a fost frumos în Scoția, câteodată îmi lipsește să joc aici.



Am jucat pentru trei echipe în Scoția, iar peste tot am întâlnit colegi minunați. A fost o oportunitate excelentă pentru mine în vremea respectivă”, a spus Mihai Popescu, la conferința de presă.

