Metaloglobus București se află pe locul 15 după șase etape, cu o remiză și cinci înfrângeri, golaveraj 5-14. În partidele de acasă, echipa a pierdut toate cele trei meciuri disputate, cu un golaveraj de 1-8.

Metaloglobus București – Rapid, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:30

Rapid București ocupă locul doi, cu trei victorii și trei egaluri, golaveraj 10-5. În deplasare, giuleștenii au două victorii și o remiză, cu un golaveraj de 5-1. În ultima rundă, Rapid a remizat acasă cu FCSB, scor 2-2.

În ultimele două confruntări directe dintre cele două echipe, Rapid a câștigat o dată și o partidă s-a terminat la egalitate. Ultimul duel, din martie 2021, s-a încheiat cu scorul de 4-2 pentru Rapid, tot la Clinceni.

