GENT - VIITORUL LIVE 21:30 | Hagi, in fata cosmarului din Europa League! Echipele probabile

Viitorul incepe un nou sezon european dupa ce a cucerit Cupa Romaniei in sezonul trecut. Echipa lui Hagi isi intalneste cosmarul din urma cu cativa ani, Gent, echipa care a invins-o cu 5-0.

Intre timp, Viitorul a devenit campioana Romaniei si una din cele mai puternice echipe din Romania. Hagi a avut insa probleme in pregatirea partidei din cauza unei situatii neobisnuite in Belgia. Initial, Viitorul a picat cu Antwerp la tragerea la sorti a Europa League, insa suspendarea lui Mechelen din cupele europene a dus la modificarea adversarului cu o saptamana inainte de joc.



Hagi: Avem mai multa experienta acum!

"Suntem incantati, fericiti ca jucam inca odata in Europa. Am capatat si noi mai multa experienta fata de ceilalti ani. Suntem in forma, asa cred eu, am inceput campionatul foarte bine. Va fi o dubla deschisa, si noua ne place sa jucam fotbal, si adversarul este foarte bun. Suntem constienti ca suntem intr-un meci european si speram ca de data aceasta sa fie un rezultat mult mai bun fata de cum a fost ultima oara aici. Speram sa facem o prezenta foarte buna”, a spus Gica Hagi, la conferinta de presa.



Hagi: Nu am gasit hotel in Gent!

Hagi spune ca Viitorul nu a gasit hotel liber in oras din cauza intarzierii aflarii adversarului, insa performanta echipei nu va fi afectata.



"Pentru mine conteaza stiinta si informatia. Noi suntem pregatiti de meci, stim foarte multe despre ei, ei stiu foarte multe despre noi. Nu a contat cu nimic. Singura problema este ca nu am gasit loc la hotel, sa stam in Gent. Nu e vina noastra, asa a fost", a mai spus Hagi.

O sa fie canicula la ora partidei dintre Gent si Viitorul.

”Temperatura e si pentru noi, si pentru adversar. Nu conteaza! Trebuie sa joci fotbal in orice conditii, trebuie sa o faci mai bine ca adversar, trebuie sa fii mai iute. Si pentru noi, si pentru ei va fi cald”.

Gica Hagi a plecat mai devreme in Belgia pentru a-l vizita pe fiul sau, Ianis, transferat de Genk in aceasta vara.



”Eu vin de la el. Am stat trei zile cu el. Am fost sa vad si eu Supercupa, sa simt si eu meciul, sa vad fotbalul belgian, sa-l simt. El e la inceput, trebuie sa se adapteze. E cunoscut in Europa si sper sa aibe succes si fotbalul belgian sa-l faca sa devina mai bun. El a venit convins, a venit cu placere. O sa fie o etapa importanta din cariera lui si o sa aiba o cariera foarte mare”, a spus Hagi.

GENT - VIITORUL. Echipele probabile

GENT: Kaminski - Lustig, Plastun, Rosted, Asare - Esiti, Owusu, Odjidja, Beridze - Kubo, David.

Rezerve: Coosemans, Souquet, Smith, Bezus, Castro Montes, Mohammadi, Sylla

Antrenor: Jess Thorup



VIITORUL: Tordai - Mladen, Tiru, V. Ghita, De Nooijer - Vl. Achim, Artean, Houri - Matan - G. Iancu, Calcan

Rezerve: Cojocaru, Boboc, Dragus, Eric, G. Ganea, A. Ciobanu, P. Iacob

Antrenor: Gheorghe Hagi