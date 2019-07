Ianis Hagi este sus in TOPUL celor mai tari fii de fotbalisti! Ce scriu americanii despre el: "Are stilul tatalui sau!"

Ianis Hagi este pe locul 6 intr-un clasament alcatuit de cei de la Bleacher Report cu fii de fosti mari fotbalisti ce au cele mai mari sanse sa isi egaleze sau depaseasca tatii! Ianis este plasat peste Giovanni Simeone, fiul antrenorului de la Atletico Madrid, Diego Simeone, sau Marcus Thuram, fiul lui Lilian Maldini.

"Are stilul liber de a juca al tatalui sau, acoperind mijlocul terenului, cautand spatiile si lovind cu precizie. Abilitatea de a lovi cu ambele picioare este un mare bonus, permitandu-i sa joace oriunde pe teren. A fost deja capitan atat la club, cat si la nationala (la nivel U21), are personalitate si isi asuma responsabilitati pe teren" scriu cei de la Bleacher Report.

Pe primul loc in top este un alt jucator care a impresionat la EURO U21, Federico Chiesa, jucatorul celor de la Fiorentina despre care se scrie deja ca l-a egalat pe tatal sau. Urmatorii in top sunt Justin Kluivert, fiul lui Patrick Kluivert, si Timothy Weah, fiul marelui George Weah.

The sons most likely to replicate their father's football careers @stighefootball https://t.co/iiSUcYBrAz pic.twitter.com/KBb2IUWhZh