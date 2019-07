Gigi Becali apasa pe acceleratie in negocierile cu Hagi: "Gata, ca nu imi convine asa! Am marit la 850.000 euro!" Ce jucator vrea cat mai repede

FCSB si Sepsi OSK au remizat, scor 0-0, in ultimul meci al etapei a 2-a.

FCSB a facut primul pas gresit in noul sezon. Formatia ros-albastra si Sepsi OSK au remizat in ultimul meci al etapei a 2-a a campionatului, scor 0-0, la Sfantu Gheorghe. La scurt timp dupa ce echipa sa a obtinut doar un punct din deplasarea de la Sepsi, Becali a anuntat ca accelereaza discutiile pentru un fotbalist. Patronului FCSB nu ii mai convine situatia din flancul stang al echipei, acolo unde Bogdan Andone a fost nevoit sa improvizeze pana acum.

Becali accelereaza negocierile pentru De Nooijer

Bogdan Andone l-a folosit pe Mihai Balasa in flancul stang al FCSB-ului la meciul cu Sepsi OSK. Improvizatia nu a reusit in vederile lui Gigi Becali, care s-a hotarat sa aduca un fundas stanga "de meserie". El are de ales intre Florin Stefan, pentru care Sepsi vrea 1.000.000 euro, si Bradley de Nooijer, de la Viitorul, in schimbul caruia e convins ca poate negocia o suma mai mica.

Becali a anuntat aseara ca va mari oferta pentru Bradley de Nooijer la 850.000 euro, sperand sa il convinga pe Gica Hagi.

"De Nooijer, stati sa vedem. Nu imi convine nici mie situatia in care suntem. Ma gandesc daca sa mai dau bani. Am ajuns la 850.000 de euro cu De Nooijer", a spus Gigi Becali la Digi.

Potrivit surselor www.sport.ro, Becali va mai trebui sa pluseze, insa, la discutiile cu fotbalistul. De Nooijer vizeaza mai degraba un transfer in strainatate, nefiind foarte tentat de FCSB.