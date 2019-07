Ianis, din nou cu Viitorul in Europa! Anuntul lui Hagi inaintea meciului cu Gent: "Am stat 3 zile cu el, am vrut sa simt fotbalul belgian"

Ianis o va sustine pe Viitorul diseara din tribunele Arteveldestadion la meciul cu Gent.

Gica Hagi a vrut sa-si cunoasca adversara la perfectie. Si-a petrecut cateva zile in Belgia pentru a se informa in privinta lui Gent.

"De la Ianis vin, am stat cu el 3 zile. Am vazut Supercupa, am vrut sa simt meciul, mi-a prins bine. Am avut obiectivul sa simt live fotbalul belgian. Ianis e la inceput, trebuie sa se adapteze. Cred ca e cunoscut deja in Europa, sper sa aiba succes, sa devina mai bun. A venit convins, cu placere, stie ca e intr-un fotbal de un nivel foarte bun. Isi propune sa fie o etapa importanta din cariera lui si sa fie o cariera foarte mare. Nu l-am intrebat de Gent, sunt informat, stiu tot. Noi trebuie sa-l informam pe el, nu el pe noi", a spus Hagi.

Visul Viitorului in acest sezon european e sa intre in grupele Europa League.

"Suntem incantati ca vom juca din nou in Europa, speram ca vom face lucrurile mult mai bine decat in anii petrecuti. Am capatat si noi experienta. Suntem in forma, am inceput campionatul foarte bine si cred ca va fi o dubla deschisa. Ne place sa jucam fotbal, adversarul e foarte bun. Suntem constienti ca e un meci european si ma astept la un rezultat mult mai bun decat data trecuta cand am fost aici. Pentru mine nu conteaza ca jucam cu Gent in loc de Antwerp. Informatia circula rapid, ii stim.

Singura problema e ca nu am gasit hotel in Gent. Nu e din vina noastra, asa a fost. Suntem pregatiti pentru meciul de maine. Temperatura e si pentru noi, si pentru adversari. Va fi cald pentru ambele echipe. Pentru noi, un rezultat bun e sa castigam. Jucam mereu la victorie. Suntem un club tanar, la fel ca Gent. Ei au rezultate mai bune, dar in tara ne asemanam, suntem doua cluburi tinere, bune, frumoase, bine organizate, care joaca un fotbal bun. Mentalitatea noastra e sa castigam. Cateodata reusim, cateodata nu.

Ne simtim bine, suntem in forma, echipa arata bine. N-am primit gol in primele 3 meciuri, am marcat foarte multe, e bine, deocamdata e bine. Noi incercam sa facem surprize, pentru ca in Europa ai nevoie si de buget. Incercam sa ne autodepasim, sa dam ce avem mai bun. Jocul fara minge trebuie sa fie perfect, jucatorii mei sa alerge foarte mult ca sa avem o sansa", a comentat Hagi.