HONVED - CRAIOVA 0-0 | Oltenii au facut oferta pentru un jucator de la Viitorul: "Isi merita banii daca nu a fost pe teren cu Gent" :) Fotbalistul asteptat in Banie

Craiova s-a intors neinvins din deplasarea din Ungaria. Oltenii au avut marile ocazii ale partidei.

Sorin Cartu, presedintele Craiovei, spune ca duritatea cu care au jucat maghiarii, temperatura de la ora jocului, dar si lipsa de concentrare a jucatorilor lui Papura sunt principalele motive pentru care Craiova nu a reusit sa marcheze.

Craiova a facut o oferta clara pentru Ghita, de la Viitorul, si acum asteapta raspunsul formatiei lui Gica Hagi. Cartu a glumit si a spus ca Ghita isi merita banii pe care oltenii vor sa-i plateasca din moment ce nu e pe teren in meciul din Belgia acolo unde Viitorul a primit 6 goluri de la Gent.

"Am avut vreo 3-4 mari ocazii. Da, Bancu e in regula. Toti sunt regula. Adversarii trebuiau sa joace in 10. Am avut posesie si controlul meciului, dar nu am putut sa exploatam ocaziile si sa marcam. E un rezultat care ne da sperante si ne tine in concentrare maxima. Suntem o echipa mai buna decat ei, dar ramane sa aratam asta in meciul retur. A fost o caldura incredibila, nu am inteles de ce nu am jucat mai tarziu. A fost groaznic de cald, poate si din cauza asta echipa s-a miscat mai bine in repriza a doua. Suntem in lucru pentru un fundas central. Noi am facut o oferta pentru Ghita de la Viitorul. Daca nu e pe teren, poate isi merita banii. A fost oferta facuta pentru Viitorul", a declarat Sorin Cartu pentru ProX.