FCSB a reușit să revină în joc, după ce Drita a condus cu 2-0, dar gafa comisă de Ștefan Târnovanu îi putea readuce pe kosovari în avantaj pe Arena Națională.



În minutul 86, Mihai Popescu a trimis spre portarul său, dar acesta nu a putut prelua și a mingea a ieșit în corner, la mică distanță de poartă.



În ultima vreme, Târnovanu s-a numărat printre ”clienții” patronului Gigi Becali. Portarul a fost criticat în mai multe rânduri, iar în campionat a primit un cartonaș roșu în meciul cu Farul (1-2), pentru care a fost suspendat două etape.



Dacă este eliminată de Drita, FCSB coboară în play-off-ul Conference League și va juca împotriva câștigătoarei din duelul Differdange (Luxemburg) - Levadia Tallinn (Estonia).



FCSB - Drita | Echipele de start:

