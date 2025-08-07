FCSB a reușit să revină în joc, după ce Drita a condus cu 2-0, dar gafa comisă de Ștefan Târnovanu îi putea readuce pe kosovari în avantaj pe Arena Națională.
În minutul 86, Mihai Popescu a trimis spre portarul său, dar acesta nu a putut prelua și a mingea a ieșit în corner, la mică distanță de poartă.
În ultima vreme, Târnovanu s-a numărat printre ”clienții” patronului Gigi Becali. Portarul a fost criticat în mai multe rânduri, iar în campionat a primit un cartonaș roșu în meciul cu Farul (1-2), pentru care a fost suspendat două etape.
Dacă este eliminată de Drita, FCSB coboară în play-off-ul Conference League și va juca împotriva câștigătoarei din duelul Differdange (Luxemburg) - Levadia Tallinn (Estonia).
FCSB - Drita | Echipele de start:
- FCSB: Târnovanu - Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea - Chiricheș, Șut (cpt.) - Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti - Bîrligea
- Rezerve: Udrea, Zima - Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Toma, Alhassan, Stoian
- Drita: Maloku - Besnik Krasniqi, Bejtulai, Broja (cpt.), Ovouka - Tusha, Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj - Blerim Krasniqi, Manaj
- Rezerve: Belhuli, Rexhepi - Sheji, Ibrahim, Bonsu, Morina, Mustafa, Abazaj