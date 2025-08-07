Drita, gol cu mâna contra lui FCSB! VAR-ul a validat reușita kosovarilor

Condusă din minutul 7, după golul lui Veton Tusha, FCSB a mai încasat o lovitură în debut actului secund. Arb Manaj, atacantul celor de la Drita, a făcut 2-0 după o fază controversată.



Adrian Șut și Vlad Chiricheș au fost culcați pe gazon cu multă ușurință la mijlocul terenului după fentele kosovarilor, Drita a continuat atacul în flancul drept, iar Blerim Krasniqi a centrat perfect în fața porții pentru Arb Manaj, care i-a luat fața lui Daniel Graovac și l-a învins pe Ștefan Târnovanu din careul mic.



Mingea expediată de Manaj a fost respinsă în primă fază de Târnovanu, însă balonul a părut să ricoșeze în mâna kosovarului, iar ulterior a intrat în poartă.



Arbitrul polonez Damian Sylwestrzak a avut nevoie de câteva minute bune pentru a valida golul. În cele din urmă, conaționalul Tomasz Kwiatkowski i-a transmis că reușita kosovarilor a fost regulamentară, iar scorul a devenit 2-0 pentru Drita.

