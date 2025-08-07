FCSB nu a avut parte de cel mai bun start de meci pe Arena Națională. Drita a marcat după doar șapte minute prin Tusha. 1-0 a fost și scorul pauzei pe cel mai mare stadion al țării.
Decizia surprinzătoare luată de Gigi Becali la pauza meciului FCSB - Drita
Înainte de repriza secundă, fanii FCSB-ului au avut parte de o surpriză. Contrar așteptărilor, campioana nu a făcut nicio schimbare pentru partea a doua a meciului.
Prima schimbare a fost efectuată abia în minutul 57. Vlad Chiricheș a fost înlocuit de Malcom Edjouma, care debutează în acest sezon pentru FCSB.
Dacă este eliminată de Drita, FCSB coboară în play-off-ul Conference League și va juca împotriva câștigătoarei din duelul Differdange (Luxemburg) - Levadia Tallinn (Estonia).
FCSB - Drita | Echipele de start:
- FCSB: Târnovanu - Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea - Chiricheș, Șut (cpt.) - Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti - Bîrligea
- Rezerve: Udrea, Zima - Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Toma, Alhassan, Stoian
- Drita: Maloku - Besnik Krasniqi, Bejtulai, Broja (cpt.), Ovouka - Tusha, Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj - Blerim Krasniqi, Manaj
- Rezerve: Belhuli, Rexhepi - Sheji, Ibrahim, Bonsu, Morina, Mustafa, Abazaj