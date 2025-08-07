FCSB nu a avut parte de cel mai bun start de meci pe Arena Națională. Drita a marcat după doar șapte minute prin Tusha. 1-0 a fost și scorul pauzei pe cel mai mare stadion al țării.



Decizia surprinzătoare luată de Gigi Becali la pauza meciului FCSB - Drita



Înainte de repriza secundă, fanii FCSB-ului au avut parte de o surpriză. Contrar așteptărilor, campioana nu a făcut nicio schimbare pentru partea a doua a meciului.



Prima schimbare a fost efectuată abia în minutul 57. Vlad Chiricheș a fost înlocuit de Malcom Edjouma, care debutează în acest sezon pentru FCSB.



Dacă este eliminată de Drita, FCSB coboară în play-off-ul Conference League și va juca împotriva câștigătoarei din duelul Differdange (Luxemburg) - Levadia Tallinn (Estonia).



FCSB - Drita | Echipele de start:

