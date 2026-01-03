OFICIAL Dublul campion cu FCSB a plecat de la echipă! Cu cine a semnat

Dublul campion cu FCSB a plecat de la echipă! Cu cine a semnat Liga 2
Au început transferurile și în Liga 2 din România.

Mijlocașul central Andrei Pandele (22 de ani), dublu campion al României cu FCSB (în 2023-2024 și 2024-2025, sezoane pe parcursul cărora a bifat 8 prezențe în Superligă), a schimbat echipa în Liga 2.

Pandele, fost internațional de tineret, s-a transferat de la FC Voluntari la Chindia Târgoviște, a anunțat clubul din Dâmbovița.

Andrei Pandele, la Chindia Târgoviște

”🤝 𝐁𝐢𝐧𝐞 𝐚𝐢 𝐯𝐞𝐧𝐢𝐭, 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐢 𝐏𝐚𝐧𝐝𝐞𝐥𝐞! 🔴🔵

Ne bucurăm să anunțăm primul transfer din 2026. ✍️ Andrei Pandele a semnat un contract pentru 2 ani și jumătate cu Chindia Târgoviște.

Andrei are 43 de selecții în naționalele României la nivel de tineret și juniori și vine de la FC Voluntari, pentru care a evoluat în ultimul an și jumătate.

Fotbalistul în vârstă de 22 de ani mai are în CV cluburi ca FCSB sau Gloria Buzău. Pentru FCSB, a jucat în 11 partide. ⚽️

🥇 Îi dorim mult succes la Târgoviște! 🙌🔴🔵”, a postat Chindia pe pagina oficială de Facebook a clubului.

Plecase definitiv de la FCSB în septembrie 2024

Pandele plecase definitiv de la FCSB la FC Voluntari în septembrie 2024.

În cariera sa, mijlocașul a mai evoluat, sub formă de împrumut, la formațiile Metaloglobus București, Unirea Constanța și Gloria Buzău.

