"Foamea pentru acest trofeu continua!" Coregrafie SUPERBA facuta de o echipa care acum un an promova in Bundesliga

Ultrasii celor de la RB Leipzig au facut spectacol in tribune aseara.

RB Leipzig a castigat aseara pe teren propriu cu scorul de 1-0 in fata celor de la Marseille, iar inainte de inceperea meciului ultrasii nemti au facut o coregrafie superba. Aceasta avea mesajul "Inca ne este foame de acest trofeu", ce semnifica dorinta foarte mare de a castiga Europa League.

Anul trecut, nemtii reuseau sa promoveze in Bundesliga si terminau pe locul 2 in spatele celor de la Bayern Munchen. Ajunsi in grupele Ligii Campionilor, Leipzig termina pe locul 3 in grupa G si se califica in primavara Europa League. Acolo reusea sa o elimine pe Zenit in saisprezecimi si pe Napoli in optimi.

In acest sezon de campionat, Leipzig ocupa locul 4.