LIVE Europa League, tragerile la sorti incep la ora 14:00! Premiera: doua echipe din aceeasi multinationala se pot intalni in sferturi

Opt echipe din opt tari diferite vor fi in urne la tragerea la sorti pentru stabilirea sferturilor de finala Europa League.

Nu exista restrictii de tara si nici capi de serie. Toate echipele vor fi extrase din aceeasi urna.

Salzburg si Leipzig, doua echipe cu acelasi proprietar, s-ar putea intalni in sferturi.

Echipele calificate in sferturile Europa League:



Arsenal

Atletico Madrid

TSKA Moscova

Lazio

Leipzig

Marseille

Salzburg

Sporting Lisabona



