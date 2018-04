Simeone s-a "reprofilat": "Mai bine castig Europa League, decat sa pierd finale de Liga!" Atletico spera sa dea lovitura in acest sezon

Diego Simeone este increzator ca va castiga Europa League.

Antrenorul echipei Atletico Madrid, Diego Simeone, a spus conform Marca, ca ar prefera sa castige Europa League decat sa piarda finala Ligii Campionilor. Atletico Madrid a pierdut doua finala in fata rivalei Real Madrid in 2014 si in 2016.

Echipa din lui Diego Simeone a castigat Europa League de doua ori: in 2010 la Hamburg in fata celor de la Fulham si in 2012 la Bucuresti in fata lui Athletic Bilbao.



"Este normal ca oamenii sa aiba opiniile zicand ca noi suntem motivatit in functie de adversar, insa ei nu traiesc fotbalul din interior deci nu stiu cu adevarat cum suntem noi la fiecare meci. Daca jucam impotrvia lui Bayern Munchen toata lumea ar zice ca e un meci imposibil dar daca jucam impotriva Astanei, toti ar zice ca e un meci usor. Adevarul este ca noi tratam fiecare meci cu seriozitate si dam tot ce este mai bun din pentru a ne califica. Intr-adevar, ne gandim la calificare cand vom juca cu Sporting. Acestia au un atrenor grozav, un om foarte capabil. Ambele echipe se antreneaza foarte bine si ne gandim la victorie. Este bine sa fii intr-o faza eliminatorie dintr-o competitie ca Liga Campionilor dar este altceva cand esti campion" , a spus DIego Simeone pentru Marca. Atletico Madrid joaca pe teren propriu impotriva lui Sporting Lisabona, la ora 22:05. ???? Nuevo reto a la vista: cuartos de final de la @EuropaLeague

