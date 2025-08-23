”U” Cluj - Dinamo, de la 21:30, se vede pe site-ul Sport.ro! Duel complicat pentru „câini”

"U" Cluj - Dinamo, de la 21:30, se vede pe site-ul Sport.ro! Duel complicat pentru „câini" Superliga
”U” Cluj - Dinamo se vede LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro, de la 21:30.

U Cluj Dinamo Superliga
Partida ”U” Cluj - Dinamo, din runda a șaptea a Superligii, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

”U” Cluj - Dinamo, de la 21:30, se vede pe site-ul Sport.ro

”U” Cluj vine după victoria, scor 1-0, cu Farul de la Ovidiu și se află pe locul șapte în Superliga. „Șepcile Roșii” nu mai câștigaseră de patru etape în campionat, de la victoria 4-1 cu Metaloglobus.

De cealaltă parte, Dinamo se află pe poziția a opta în clasament și vine după remiza de pe Arena Națională, scor 1-1, cu UTA. „Câinii” sunt neînvinși de trei runde.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în play-off-ul Superligii din sezonul trecut și s-a încheiat cu victoria ardelenilor cu 3-1.

Andrei Nicolescu s-a convins: „Va fi Nistor x 2”

Cătălin Cîrjan, mijlocașul crescut la Arsenal, a ajuns gratis în Ștefan cel Mare, după aventura ratată la Rapid, și în numai două sezoane a devenit căpitanul „câinilor roșii”.

Cotat la 1,8 milioane de euro, Cîrjan a bifat deja 48 de apariții pentru Dinamo, cu 9 goluri și 4 pase decisive și a demonstrat că are stofă de lider.

Determinarea și inteligența sa în joc l-au convins pe Andrei Nicolescu să-l numească „netransferabil” pentru acest sezon de Superliga României.

„Eu am glumit pentru mine: Cîrjan va fi Nistor x 2 în viitor. Copilul ăsta are o determinare și o dorință de a câștiga incredibile. Anul ăsta cred că o să reușească să-și îmbunătățească și finalizarea.

Uitați-vă că el face un efort foarte mare. În ultima treime pătrunde foarte ușor cu mingea la picior, fără ca adversarii să-i poată lua mingea. O să-și îmbunătățească foarte mult și finalizarea, iar atunci va deveni complet. Deocamdată, Dinamo construiește, niciun jucător nu e netransferabil, dar pretențiile clubului au crescut. Anul ăsta Cătălin Cîrjan este netransferabil. Căutăm să mai aducem doi sau trei fotbaliști”, a spus Andrei Nicolescu la Fanatik.

Sub comanda lui Zeljko Kopic, Dinamo ocupă locul 8 în Superliga după 6 etape, cu 9 puncte: două victorii, trei egaluri și o singură înfrângere.

