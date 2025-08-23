”U” Cluj - Dinamo, de la 21:30, se vede pe site-ul Sport.ro! Duel complicat pentru „câini”

Partida ”U” Cluj - Dinamo, din runda a șaptea a Superligii, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

”U” Cluj - Dinamo, de la 21:30, se vede pe site-ul Sport.ro

”U” Cluj vine după victoria, scor 1-0, cu Farul de la Ovidiu și se află pe locul șapte în Superliga. „Șepcile Roșii” nu mai câștigaseră de patru etape în campionat, de la victoria 4-1 cu Metaloglobus.

De cealaltă parte, Dinamo se află pe poziția a opta în clasament și vine după remiza de pe Arena Națională, scor 1-1, cu UTA. „Câinii” sunt neînvinși de trei runde.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în play-off-ul Superligii din sezonul trecut și s-a încheiat cu victoria ardelenilor cu 3-1.