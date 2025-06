Antrenorul lui Dundee United despre Iovu: ”Iurie a fost unul dintre primele noastre obiective pentru această fereastră de transferuri”



„Iurie a fost unul dintre primele noastre obiective pentru această fereastră de transferuri, datorită evoluțiilor sale solide în trei țări europene diferite.

Este un fundaș dominant, care posedă calități fizice excelente și ne va ajuta să consolidăm defensiva pentru sezonul viitor”, a declarat antrenorul lui Dundee United, Jim Goodwin.

Iovu și-a început cariera profesionistă la Cagliari, Veneția, apoi la NK Istra, echipă cu care a debutat în prima ligă croată. La nivel internațional, fundașul central a debutat pentru Naționala Moldovei pe 15 noiembrie 2021, într-un meci contra Austriei, din preliminariile Campionatului Mondial 2022. Până acum, a strâns patru selecții pentru tricolori”.

Dundee United, echipă cu finală europeană jucată



Dundee United FC, locul 4 în Scoția în sezonul recent încheiat după Celtic, Rangers și Hibernian, s-a calificat în viitoarea ediție din Conference League.

”The Terrors” au în palmares un titlu de campioană a Scoției, în 1983, două Cupe ale Scoției, în 1994 și 2010, și două Cupe ale Ligii Scoției, în 1980 și 1981.

În plus, Dundee United are și o finală de Cupa UEFA (actuala Europa League) jucată, în 1987, plus o semifinală de Cupa Campionilor Europeni (actuala Champions League) în 1984.

Nu mai departe de anul trecut, Ianis Hagi a plecat și el de la Alaves din La Liga pentru a reveni în Scoția, la Rangers, în ceea ce avea să fie însă ultimul său sezon la trupa din Glasgow.