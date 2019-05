DISCURSUL REGELUI dupa noaptea URIASA a Viitorului! Hagi, despre planul pe 10 ani al echipei si cum vrea sa ajunga in GRUPELE Europa League

Hagi a spus tot la conferinta de presa de dupa finala Cupei Romaniei.

'Regele' isi propune ca Viitorul sa faca pasul urmator si in Europa si sa incerce intrarea in grupele Europa League. Planul de dezvoltare al Viitorului e gata: Hagi lasa de inteles ca vrea un partener financiar puternic alaturi de el. La Viitorul e dorit presedinte Gica Popescu. Cei doi prieteni negociaza intens: Hagi spera sa-l convinga pe Popescu in aceasta vara.



Antrenorul Viitorului a vorbit aproape 40 de minute in conferinta de presa de la finalul meciului. www.sport.ro o prezinta integral!