Becali a luat DECIZIA FINALA in privinta mutarii echipei din Bucuresti! Unde va juca echipa in preliminariile Europa League

FCSB are interzis pe National Arena in aceasta vara din cauza concertelor care vor avea loc pe cel mai mare stadion al tarii.

Ed Sheeran, pe 3 iulie, si Metallica, pe 14 august, sunt marile evenimente ale verii la Bucuresti. FCSB trebuie sa renunte la National Arena si sa caute optiuni pentru preliminariile europene. Daca initial se gandeau sa joace la Tg. Jiu, acum varianta noului stadion construit pentru Pandurii nu mai pare potrivita. Astfel, stelistii vor merge la Giurgiu pentru partidele decisive in drumul spre grupele europene, anunta Fanatik.



Astra nu va juca in Europa League, astfel ca stadionul va fi disponibil pentru a fi inchiriat in timpul saptamanii.