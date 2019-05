Finala Europa League: Chelsea - Arsenal | Momente fara precedent inainte de marele meci! UEFA, nevoita sa apeleze la o masura disperata

Finala Europa League de pe Stadionul Olimpic din Baku, Azerbaijan, are loc miercuri seara de la ora 22.00.

Chelsea - Arsenal este duelul din finala Europa League. Cele 2 rivale din Londra conduse de Maurizio Sarri, respectiv Unai Emery, se vor lupta pentru marele trofeu. Imediat dupa calificarea celor doua echipe au aparut critici la adresa UEFA pe seama deciziei de a organiza finala in Azerbaijan.

Fanii celor doua cluburi au primit cate 6.000 de bilete si, cu toata ca initial a parut sa fie un numar mic, cele doua cluburi au returnat o parte din bilete! Motivul? Dificultatea de a ajunge la Baku si costul drumului au facut ca fanii celor doua cluburi sa nu se inghesuie pentru a pune pe bilete!

UEFA testeaza zgomot al fanilor in boxe

Speriati ca se pot lovi de o situatie in care atmosfera de pe stadion sa nu fie demna de o finala europeana, cei de la UEFA apeleaza la masuri disperate! Mai exact, acestia testeaza in boxele stadionului ambianta de pe stadion care ar urma sa fie folosita, in cazul in care fanii care vor ajunge pe Stadionul Olimpic din Baku nu vor face atmosfera.

Jurnalistul The Guardian, Amy Lawrence, a filmat toata scena.