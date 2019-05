Apara in finala Europa League poarta lui Arsenal, apoi pleaca la Chelsea! Situatie inedita pentru Petr Cech, care se va retrage dupa meciul de maine

Portarul Petr Cech (37 de ani) va apara poarta lui Arsenal in finala Europa League, apoi va pleca la Chelsea.

Portarul Petr Cech (37 de ani), in prezent la Arsenal, va reveni la vechiul sau club Chelsea in rolul de director sportiv dupa ce va juca ultimul sau meci maine seara, la Baku. Finala Europa League va fi ultimul meci din cariera sa.

Veteranul Cech a evitat in ultimele zile sa confirme stirea si a postat un mesaj pe Twitter in care a precizat ca "in pofida informatiilor, asa cum am spus tuturor inainte, voi lua o decizie privind viitorul dupa ultimul meu meci. Acum ma concentrez doar sa castig Europa League cu Arsenal".

Cech, care a strans 124 selectii pentru nationala Cehiei, a petrecut 11 sezoane pe Stamford Bridge, ajutand-o pe Chelsea sa castige Liga Campionilor, Europa League, patru titluri, patru Cupe Ale Angliei si trei Cupe ale Ligii engleze, inainte de a se muta la Arsenal in 2015.

Portarul ceh a anuntat de mai mult timp ca se va retrage la finalul acestui sezon.

FINALA EUROPA LEAGUE ARSENAL - CHELSEA

Finala UEFA Europa League din acest sezon se va disputa maine, 29 mai, de la ora 22:00, pe stadionul olimpic din Baku, Azerbaijan.