FCSB vs. Slovan Liberec in turul 3 al preliminariilor Europa League! Care sunt cifrele duelului si cand este programat meciul

FCSB s-a calificat in turul 3 preliminar al Europa League la capatul unui meci nebun!

Pe 24 septembrie, "ros-albastrii" vor primi vizita celor de la Slovan Liberec, intr-o partida in care se va decide cine merge in playoff-ul competitiei europene.

Cehii au terminat sezonul 2019/20 pe locul 5 in clasament, insa in aceasta vara si-au intarit echipa cu cateva imprumuturi de la campioana Slavia Praga. Chiar si asa, echipa lui Gigi Becali isi domina adversarul la toate capitolele.

De exemplu, valoarea de piata a ros-albastrilor este de 29,05 milioane de euro, in timp ce cehii valoreaza abia 9,75 de milioane de euro.

Mai mult decat atat, cei mai scumpi jucatori de la FCSB valoreaza mai mult decat intreaga echipa din Liberec. Este vorba despre Florinel Coman, cotat la 5,5 milioane de euro, si Dennis Man, a carui valoare de piata este de 5 milioane de euro.

De cealalta parte, cel mai valoros fotbalist de la Slovan Liberec este mijlocasul ofensiv Jan Matousek, cotat la 1,3 milioane de euro, potrivit site-ului transfermarkt.com.

In ceea ce priveste media de varsta, ambele echipe au jucatori tineri. FCSB are o medie de varsta de 23,4 ani, iar Slovan Liberec de 24,3 ani.

In acest sezon al Europa League, FCSB a trecut in primele doua tururi de FC Shirak si Backa Topola, in timp ce Slovan Liberec a intrat direct in turul 2, unde a trecut de Riteriai (Lituania), cu scorul de 5-1.

Meciul din turul 3 preliminar al Europa League dintre FCSB si Slovan Liberec este programat pe 24 septembrie. Partida se va disputa la Bucuresti, cel mai probabil de la ora 20:00.