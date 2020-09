Gafe URIASE ale pustiului Ducan la debutul in poarta FCSB! Ducan, moment teribil in meciul cu Backa Topola! Ce a putut sa faca

Razvan Ducan (19 ani) a jucat meciul vietii la Senta!

Ducan a debutat in poarta FCSB, propulsat printre titulari de infectarea titularului Vlad cu noul coronavirus.



Pustiul a fost coplesit de presiunea meciului. A gresit la trei dintre goluri. Mai intai, a luat scarita la coltul scurt de la Duronjic, in minutul 14, apoi a comis-o grav in minutul 51, cand Antonic a facut 3-2.

Ducan a facut doua erori intr-un interval de cateva secunde. Mai intai, a gresit la o centrare inalta din lovitura libera, apoi a lasat mingea sa-i treaca printre maini, iar Antonic a inscris.

Ducan a scapat mingea in plasa si in minutul 105, cand scorul a devenit 5-5.



Ducan a mai facut parte din lotul echipei mari si in urma cu doua sezoane, fara sa joace, iar campionatul trecut a fost imprumutat in B, la FC Arges, unde a jucat 20 de meciuri.