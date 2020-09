"Sunt mandri ca au jucat cu FCSB, ei sunt bucurosi!" Prima reactie dupa Backa Topola - FCSB

FCSB s-a impus dupa un meci EPIC pe terenul sarbilor de la Backa Topola.

Agentul Florin Iacob a reusit sa vorbeaca imediat dupa meci cu oameni din cadrul clubului controlat de minoritatea maghiara din Serbia. "Sunt mandri ca au jucat cu FCSB, sunt bucurosi ca au jucat un asemenea meci, chiar daca au fost eliminati", a spus Iacob la Digisport.

"A fost un meci cu mare intensitate, cu surprindere, cu multe rasturnari de scor. Bine ca s-a calificat FCSB dupa un asa meci. Ce mai putem spune?! E o mandrie pentru Backa Topola ca a ajuns in faza asta. Cei care citesc despre meciul asta, in strainatate, raman doar cu calificarea FCSB, n-o sa se stie povestea completa. Depinde ce va face FCSB mai departe cu aceasta calificare. Slovan Liberec e mai mult decat Backa Topola, dar trebuie ca echipa asta sa arate ca are fotbalisti.

Valoric, Backa Topola e sub Sepsi, dar vrea sa faca performanta in viitor si sa schimbe fotbalul din zona ei. Presa din Serbia, oamenii de fotbal, nu prea urmaresc ce se intampla acolo. Se face si acolo ce permite legea", a completat Iacob.