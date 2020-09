BREAKING NEWS: FCSB, in ISTORIA FOTBALULUI! A RUPT recordurile dupa meciul dement cu Backa Topola. Nu s-a intamplat NICIODATA asa ceva, in peste 24 000 de meciuri europene

E prima partida jucata vreodata in care ambele echipe reusesc sa marcheze de cel putin 5 ori inaintea ultimului fluier al arbitrului!

S-a terminat 6-6 dupa 120 de minute de joc, apoi FCSB a trecut de sarbi cu 5-4 la penalty-uri. Jocul este unic in istoria cupelor europene. Statisticienii Gracenote au analizat 24 000 de jocuri, exceptie facand partidele din Cupa Intertoto, disparuta de ceva timp.



???? - The Europa League qualifier between TSC Backa Topola ???????? and FCSB ???????? is the first match in the history of European cup competitions (over 24,000 matches, does not include Intertoto Cup in which BOTH teams score at least FIVE goals (excluding penalty shoot-outs) #EuropaLeague