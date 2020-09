Antrenorul cehilor a dat cartile pe fata: "Trebuie sa recunosc ca sansele noastre erau foarte mici daca FCSB folosea echipa standard!" Ce spune despre jucatorii sai 

Tehnicianul ceh a mai intalnit-o in cariera sa pe FCSB din postura de antrenor al clubului Spartak Trnava.

Antrenorul lui Slovan Liberec, Pavel Hoftych considera ca echipa sa a avut o sansa mare in partida de aseara, deoarece FCSB nu a putut sa aiba la dispozitie tot lotul. Din punctul sau de vedere, momentul cheie al meciului a fost eliminarea fundasului Stefan Cana:

”A fost o nebunie totala in seara asta, respect pentru FCSB. In foarte scurt timp au reusit sa faca o echipa. A fost, dupa mine, decisiva acea eliminare. Dupa asta, ne-am facut jocul.

Este o situatie atipica, se intampla. Trebuie sa recunosc ca jucatorii nostri au avut capul mai limpede, am lucrat la psihicul lor, aveam informatii de ieri despre FCSB ca are unele probleme si am lucrat sa nu isi piarda capul, sa ramana pe pozitia lor.

Trebuie sa recunosc ca sansele noastre erau foarte mici daca FCSB folosea echipa standard. Cu Spartak Trnava am avut o confruntare, pe atunci, cu FCSB si ne-a fost foarte greu. Daca folosea echipa standard nu cred ca am fi avut prea mari sanse astazi”, a declarat antrenorul cehilor la finalul partidei.