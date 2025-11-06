FC Basel și FCSB se duelează pe stadionul „St. Jakob-Park” în cadrul etapei #4 din grupa unică Europa League.

Campioana României a început cum nu se putea mai prost meciul, cu un cartonaș roșu încasat de Ștefan Târnovanu și un penalty acordat foarte ușor de Ngezana.



FCSB, taxată după o greșeală uriașă! Cum a reușit să înscrie Xherdan Shaqiri



În urma eliminării lui Târnovanu (DETALII AICI), elvețienilor le-a fost acordată o lovitură liberă. Xherdan Shaqiri a executat, iar fundașul Siyabonga Ngezana a respins balonul folosindu-și mâna, în încercarea de a îl trage pe Daniel Bîrligea mai aproape.

