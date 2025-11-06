Meciul este de la 19:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Gigi Becali l-a scos din primul 11 pe fotbalistul pe care ”n-ai cum să-l scoți din echipă”

Gigi Becali a spus în nenumărate rânduri faptul că italianul Juri Cisotti și-a câștigat postul de titular incontestabil la FCSB, iar patronul roș-albaștrilor s-a arătat convins că mijlocașul ajuns la campioana României în sezonul trecut de la Oțelul Galați nu mai poate fi scos din echipa de start.

Cisotti l-a impresionat la fiecare meci pe Gigi Becali prin efortul pe care îl depune pe teren, iar finanțatorul campioanei României declara recent că îi este teamă atunci când trebuie să îl scoată de pe teren pe jucătorul italian.

Totuși, în meciul cu FC Basel, Juri Cisotti nu face parte din primul 11 și a fost înlocuit cu Mamadou Thiam, în flancul stâng al atacului, în timp ce, pe partea opusă se află David Miculescu.

Cisotti începe astfel pe banca de rezerve meciul cu FC Basel, însă cel mai probabil va intra pe teren pe parcursul jocului. Ce e drept, Becali anunța cu câteva zile înaintea meciului cu FC Basel faptul că va trimite în teren jucători cu talie: ”Cisotti a jucat un meci. Plus de asta, sunt anumite meciuri în care ai nevoie să câștigi dueluri. Jucători mai puternici, de forță. Thiam și Miculescu”.

Cum arată primul ”11” al lui FCSB pentru meciul cu FC Basel:

Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Tănase, Șut - Miculescu, Olaru (cpt.), Thiam - Bîrligea

