FCSB - RUDAR Velenje | FCSB si-a aflat adversarul din turul urmator al Europa League! Primul test tare pentru echipa lui Dica

Daca o elimina pe Rudar diseara, in direct la Pro TV, FCSB va juca in turul 3 din Europa League cu Hajduk Split. Croatii s-au calificat dupa 3-2 cu Slavia Sofia. Hajduk castigase meciul tur de pe teren propriu, scor 1-0.

LIVE SLAVIA SOFIA - HAJDUK SPLIT 2-3

Min 87 Gol Hajduk Split! Caktas reuseste dubla si croatii sunt deja calificati! O asteapta pe FCSB in turul 3 al Europa League.

Min 70 Gol Slavia Sofia! Yomov a egalat pentru bulgari.

Min 55 Gol Hajduk Split! Croatii revin in avantaj: Caktas inscrie in minutul 55. Hajduk va fi, foarte probabil, adversara FCSB in turul urmator.

Min 45 Gol Slavia Sofia! Ivanov a egalat pentru gazde, din penalty

Min 35 Gol Hajduk Split! Juric a deschis scorul in Bulgaria. Croatii au castigat si in tur, scor 1-0.

Una dintre cele mai periculoase grupari de huligani ai celor de la Hajduk Split a comis-o din nou. In drumul spre Sofia pentru partida cu Slavia din turul 2 preliminar al Europa League, fanii lui Hajduk au jefuit o benzinarie si au furat din aceasta!

30 de masini si microbuze au oprit la o benzinarie din orasul Vrcina, Serbia, si au distrus totul in calea lor! Ei au plecat cu mancare si bautura fara sa plateasca si au scris mesaje cu graffitti pe pereti.

Huliganii fac parte dintr-o grupare numita Ustasa, cea care a fost o miscare separatista croata care a milita pentru independenta de Yugoslavia in timpul celui de-al doilea razboi.