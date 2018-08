FCSB - RUDAR Velenje | Gigi Becali a anuntat PRETUL cerut celor de la Anderlecht pentru Man: "Este un jucator rar, are toate calitatile!"

Becali nu se multumeste cu o suma uriasa pentru Dennis Man.

Dennis Man a fost urmarit la derby-ul cu Dinamo de catre cei de la Anderlecht iar presa din Belgia a anuntat ca acesta reprezinta o tinta pentru un transfer in aceasta vara. Desi presa belgiana scria ca Becali le-a cerut 25 de milioane de euro, patronul Stelei a admis ca suma este chiar mai mare!

"Am cerut 30 de milioane de euro. Il dau cu 30, dar si cu 20% dintr-un viitor transfer. Man este jucator rar, are toate calitatile. Are cartilajele puternice, inima, ficatul. Si se culca la 9, nu la 10 seara. Sta la 20 de metri de fumul de tigara" a spus Gigi Becali la Pro X.

Gigi Becali a mai anuntat ca Dennis Man va fi menajat pentru partida din aceasta seara contra celor de la Rudar, meci care va fi in direct la Pro TV de la ora 21.30