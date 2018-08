FCSB - RAPID VIENA, JOI 21.30 PRO TV | Florin Tanase pariaza pe calificare: "Trebuie sa nu ne pierdem capul!" Ce spune despre accidentarea lui Balgradean

Capitanul FCSB-ului a dezvaluit ca nu au fost exersate penalty-urile inainte de duelul cu Rapid Viena din Europa League.

Florin Tanase a fost la conferinta de presa de dinaintea partidei cu Rapid Viena ce va avea loc joi seara, in direct la Pro TV.

"Un meci foarte dificil maine, cu o echipa valoroasa, buna pe tranzitia pozitiva, din ce am vazut la televizor. Trebuie sa fim organizati, sa nu ne pierdem capul.



Vor incerca sa se inchida si sa puncteze pe contraatac, mai ales ca nu este un gazon atat de bun. Eu sper insa sa marcam rapid si sa ne facem meciul usor. Normal ca putem sa nu primim gol. Nu neaparat apararea a fost punctul nostru slab. incepand de sus poate n-am oprit jocul cum trebuia, nu am facut fault tactic, toti am fost de vina. Abia asteptam meciul de maine seara si speram sa fim la fel de agresivi ca in aceasta saptamana.



Andrei Ivan e un fotbalist cu calitati, ca si restul fotbalistilor de la Rapid Viena. Daca ii dai spatii, poate fi periculos, dar sper sa nu ii dam sanse.



Nu avem o problema cu postul de portar. Andrei Vlad a intrat foarte bine cu Viitorul, chiar ne-a salvat si nu vad sa fie o problema" a spus Florin Tanase in conferinta de presa