FCSB - RAPID VIENA | Austriecii trag semnalul de alarma inainte de returul play-off-ului Europa League! Ce trebuie sa-i sperie pe colegii lui Ivan

FCSB joaca acasa returul cu Rapid Viena din play-off-ul Europa League.

In tur, in Austria, Rapid Viena a invins cu 3-1 formatia din Bucuresti, insa FCSB a aratat un joc bun in ultima partida din campionatul intern, impotriva celor de la Viitorul Constanta, invingand cu 4-1.

"Steaua Bucuresti, avertisment pentru Rapid Viena", titreaza Heute, amintind scorul din partida de la Ovidiu. Austriecii citeaza si declaratia lui Gigi Becali de la finalul partidei de la Viena, in care patronul stelistilor spunea ca FCSB "ii va distruge pe austrieci in retur".

"Adversarii celor de la Rapid Viena a aratat incredere in campionatul intern, inaintea returului din play-off-ul Europa League de joi. FCSB a sarbatorit victoria cu 4-1 in deplasare impotriva formatiei Viitorul Constanta. Florinel Coman, Dennis Man, Daniel Benzar si Raul Rusescu au marcat, insa Viitorul a ramas in inferioritatea din minutul 5, cand a primit un cartonas rosu", scriu si cei de la sport.orf.at.

Si Rapid Viena a invins in campionat, cu 2-1 impotriva lui Wacker Innsbruck.

Returul play-off-ului Europa League se joaca joi, la Bucuresti, de la 21:30.