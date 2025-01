Tragerea la sorți pentru play-off-ul UEFA Europa League va avea loc vineri, de la ora 14:00, în format LIVE BLOG pe www.sport.ro.

Cu cine s-ar putea duela FCSB în play-off-ul Europa League



Campioana României ar putea pica în play-off cu Union St. Gilloise (Belgia, locul 21) sau PAOK Salonic (Grecia, locul 22).



Ambele echipe au pierdut în ultima rundă din faza principală a UEFA Europa League. Belgienii au fost învinși de Rangers, scor 1-2, în timp ce elevii lui Răzvan Lucescu au pierdut pe terenul lui Real Sociedad, scor 0-2.



FCSB s-a mai duelat cu PAOK Salonic în această campanie. Campioana României a triumfat pe "Toumba", scor 1-0. Daniel Bîrligea a marcat golul victoriei la Salonic.

În optimi, FCSB s-ar putea lupta cu Eintracht Frankfurt (Germania, locul 5) sau Olympique Lyon (Franța, locul 6). Pentru a ajunge acolo, campioana en-titre trebuie să treacă de play-off.

Union Saint-Gilloise a răpus 3 nume grele



Union Saint-Gilloise ocupă locul 3 în prima ligă a Belgiei în acest moment, după Genk și Club Brugge. Echipa pregătită de tânăruș Sebastien Pocognoli (37 de ani) și-a asigurat calificarea după trei victorii consecutive în faza principală din UEFA Europa League: 1-0 vs Twente, 2-1 vs Nice și 2-1 vs Braga.



Aceste rezultate le-au permis celor de la Union Saint-Gilloise să fie siguri de prezența în play-off, înainte de ultima etapă.



Cel mai valoros jucător de la Union Saint-Gilloise e fundașul central japonez Koki Machida (27 de ani), cotat la 10 milioane de euro.



Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, lotul belgienilor valorează 75 de milioane de euro. În comparație, lotul FCSB valorează 40 de milioane de euro.

Când au loc meciurile din play-off



Partidele din play-off se vor disputa în dublă manșă. Partida tur va avea loc pe 13 februarie, iar returul se va disputa o săptămână mai târziu, pe 20 februarie.



FCSB a încheiat pe locul 11, astfel că va fi cap de serie la tragerea la sorți. Ceea ce înseamnă că meciul retur va fi programat la București.



Învingătoarele din play-off vor continua în optimile UEFA Europa League. Meciurile din optimi sunt programate pentru 6 și 13 martie. Sferturile de finală vor avea loc pe 10 și 17 aprilie, iar semifinalele pe 1 și 8 mai.



Marea finală UEFA Europa League 2025 va avea loc pe 21 mai, pe stadionul "San Mames", în Bilbao.

Clasamentul din Europa League



FCSB va continua în fazele eliminatorii din Europa League după o campanie solidă.