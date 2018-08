"Sa dam totul joi!" Ce spune Man despre returul cu Rapid Viena, dupa ce a marcat al treilea gol in acest sezon

Denis Man a reusit sa inscrie in meciul cu Viitorul, scor 4-1, si se afla la al doilea gol din actualul sezon.

Denis Man a reusit sa inscrie in meciul cu Viitorul, izbutind astfel sa-si desprinda echipa pe tabela.

"Am facut un meci bun, am suferit. La un moment dat cei de la Viitorul au pus probleme. Nu ne-am dat batuti si am muncit pana la ultimul fluier", a declarat Man dupa meciul cu Viitorul.

Daca lucrurile in defensiva formatiei antrenate de Nicolae Dica continua sa scartaie, in atac totul e diferit. Man, Coman si Gnohere marcheaza la foc automat in acest start de sezon. In plus, si Rusescu a inscris pentru prima data de la revenirea la FCSB.

"Ma bucur pentru colegii mei care au marcat. Si eu incerc sa le tin piept si sa-mi ajut echipa cat pot de bine", a spus fotbalistul in varsta de 20 de ani dupa meci.

Meciul cu Viitorul a trecut deja in plan secund si toate privirile se indreapta spre partida pe care FCSB o va juca impotriva lui Rapid Viena in playoff-ul Europa League.

"Nu stiu ce trebuie sa se schimbe joi, trebuie sa dam totul. Sa jucam in echipa si sa aratam ca meritam sa mergem mai departe", a declarat Man.

Partida dintre FCSB si Rapid Viena se joaca in 30 august pe Arena Nationala.