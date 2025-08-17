FCSB are, diseară (ora 21.30), derby-ul cu Rapid, însă meciurile cu adevărat mari din această lună vor fi cele cu Aberdeen (Scoția) din play-off-ul Europa League.

E o realitate incontestabilă care ține, în primul rând, de miza financiară a acestei duble, în care manșa tur se va juca, în Scoția, joi, de la ora 21.45, pentru ca returul să aibă loc, la București, pe 28 august, de la ora 21.30.

Sport.ro a arătat aici cât valorează o eventuală calificare a FCSB-ului în grupa de Europa League.

FCSB, printre cele zece favorite la calificarea în grupa de Europa League

Chiar dacă a avut evoluții și rezultate destul de slabe, în această vară, comparativ cu cele din sezonul trecut, FCSB rămâne în pole-position pentru a obține o performanța nemaiîntâlnită de 7 ani, după cum sport.ro a explicat aici.

În acest context, campioana României e considerată mare favorită, în play-off-ul Europa League. Analiștii de la Football Meets Data, cea mai mare platformă dedicată statisticilor din fotbalul internațional, tocmai au prezentat lista celor zece favorite să treacă de play-off-ul Europa League și să joace în grupa extinsă a acestei competiții.

Aici, în clasamentul realizat de Football Meets Data, FCSB ocupă locul 7, cotată cu șanse de 69%, înaintea unor echipe, precum Fenerbahce (68% șanse de calificare), PAOK Salonic (67%) și Rangers (65%).

