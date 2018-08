FCSB are un nou cuplu TERIBIL! Faza GENIALA reusita de Morutan si Benzar! Imagini EXCLUSIVE. VIDEO

FCSB s-a calificat in turul 3 Eurpa League dupa 6-0 la general cu Rudar Velenje.

Dupa 2-0 in turul din Slovenia, FCSB s-a distrat cu Rudar pe National Arena, victorie cu 4-0 in direct la PROTV. Dica a profitat de rezultatul din tur pentru a menaja cativa titulari, astfel ca Morutan si Daniel Benzar au putut sa intre in scena. Morutan a marcat dupa ce a driblat 5 adversari, iar la reusita a patra a schimbat mai multe pase cu Daniel Benzar, cel care a marcat printre picioarele portarului.

Daniel Benzar urma sa fie imprumutat la Voluntari, insa Becali s-a razgandit dupa ce l-a vazut pe teren cu Rudar. Jucatorul va ajunge la echipa ilfoveana doar daca FCSB va reusi sa-i transfere pe Rusescu si Nemec, cele doua tinte pentru atacul echipei.

Chiar si asa, Morutan si Benzar pot reprezenta solutii de viitor pentru FCSB, care cauta atacanti valorosi care pot sa devina marfa scumpa de export in cativa ani.

"Impresarul lui Morutan mi-a zis ca la 19 ani el si-a angajat nutritionist. Apoi, el a zis ca o ora pe zi, dupa antrenament, vrea sa exerseze la poarta, pentru ca vrea sa dea goluri.

Benzar, saracul, a vrut sa dea si el un gol. A zis ca "si asa ma da la Voluntari, macar sa dau un gol in cupele europene". Sa vedem ce se va intampla cu el. E in functie de ce atacant vom lua.

Eu cred in Benzar si il dau pentru ca treubie sa joace. Nu il dau pentru ca nu il vreau, ci pentru ca el are nevoie de meciuri in picioare", spunea Becali la PROX.