FCSB a efectuat două schimbări la pauza meciului cu Fenerbahce. Partida este transmisă în format LIVE TEXT acum de către site-ul Sport.ro.

Două schimbări la pauză în FCSB - Fenerbahce

Juri Cisotti a fost introdus în locul lui Dennis Politic. De asemenea, tot pe postul de extremă, Octavian Popescu a intrat. David Miculescu a fost schimbat.

Cel mai probabil, Cisotti va evolua ca aripă dreapta, iar Octavian Popescu va fi folosit pe poziția sa favorită, cea de extremă stânga.

De cealaltă parte, Fenerbahce și-a menținut formula de start.

Echipele de start din FCSB - Fenerbahce

