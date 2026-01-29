FCSB a efectuat două schimbări la pauza meciului cu Fenerbahce. Partida este transmisă în format LIVE TEXT acum de către site-ul Sport.ro.
Două schimbări la pauză în FCSB - Fenerbahce
Juri Cisotti a fost introdus în locul lui Dennis Politic. De asemenea, tot pe postul de extremă, Octavian Popescu a intrat. David Miculescu a fost schimbat.
Cel mai probabil, Cisotti va evolua ca aripă dreapta, iar Octavian Popescu va fi folosit pe poziția sa favorită, cea de extremă stânga.
De cealaltă parte, Fenerbahce și-a menținut formula de start.
Echipele de start din FCSB - Fenerbahce
- FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Alhassan, Lixandru – Miculescu, Olaru, Politic - Thiam
- Rezerve: Zima, Udrea - Crețu, Dawa, Dâncuș, Kiki, Toma, Cisotti, Oct. Popescu
- Antrenor: Elias Charalambous
- Fenerbahce: Ederson- Semedo, Caglar, Oosterwolde, Muldur – Talisca, Fred, Yuksek – Nene, En-Nesyri, Akturkoglu
- Rezerve: Cetin, Biterge, Demir, Asensio, Ekici, Uregen, Aydin
- Antrenor: Domenico Tedesco