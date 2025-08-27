Fotbalul a luat-o razna! E o realitate de care ne convingem, în fiecare perioadă de transferuri.

Ca și cum sumele pe care saudiții le pun pe masă nu erau suficient de „obraznice“, acum și englezii calcă pe urmele lor. Dovadă ce urmează să se întâmple, în Premier League, pe finalul perioadei de mercato.

După o vară întreagă, în care a „alergat“ după suedezul Alexander Isak (25 de ani), având ofertă după ofertă refuzată de Newcastle, acum Liverpool e gata să facă o „ofertă de nerefuzat“. Potrivit Goal.com, formația pregătită de Arne Slot (foto) vrea să pună pe masă suma de 150.000.000 de lire sterline, pentru a rezolva „Cazul Isak“.

Această propunere poate debloca aducerea atacantului pe „Anfield“ și prin prisma faptului că Newcastle ar avea fonduri suficiente pentru a-l lua pe Jorgen Strand Larsen, de la Wolverhampton. Vârful norvegian de 1,93 de metri e considerat drept înlocuitorul perfect pentru Isak, în cazul în care acesta va părăsi Newcastle, în ultimele zile din mercato. Recent, Newcastle a avut o ofertă de 55 de milioane de lire refuzată pentru Larsen. În cazul în care l-ar vinde pe Isak, pentru suma avansată de Goal.com, atunci formația din Premier League își va putea mări oferta pentru atacantul lui Wolverhampton, în mod considerabil.

De remarcat că toate aceste mutări trebuie să fie finalizate până pe 1 septembrie, când se va încheia „fereastra“ de transferuri, în Premier League.

