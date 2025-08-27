Erling Haaland a decis să includă numele de familie al mamei sale pe tricoul său de la echipa naţională a Norvegiei, pe care va scrie de acum înainte „Braut Haaland”.

„Braut Haaland” va apărea în locul numelui „Haaland”, pe care îl avea imprimat pe echipamentul său de la echipa națională până acum, potrivit news.ro. Jucătorul echipei Manchester City a luat această decizie, de a include numele de familie al mamei sale, „Braut”, conform obiceiurilor din Norvegia.

Dacă tatăl internaţionalului norvegian (43 de selecţii, 42 de goluri), Alf-Inge Haaland, a avut o carieră impresionantă, evoluând inclusiv la Manchester City între 2000 şi 2003, mama lui Erling a fost, la rândul ei, o sportivă de nivel înalt. Ea a fost o heptatlonistă renumită în anii '90.

Haaland va purta noul tricou pentru prima dată în următorul meci, un amical al Norvegiei împotriva Finlandei, pe data de 4 septembrie. Nu se ştie încă dacă el va schimba şi numele inscripţionat pe tricoul său de la Manchester City.

