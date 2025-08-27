Patronul roș-albaștrilor a recunoscut că suma de 10 milioane de euro, obținută în schimbul lui Nicolae Stanciu (32 de ani), în vara anului 2016, când l-a cedat la Anderlecht, a fost rezultatul unui preț aruncat la întâmplare, el însuși fiind uimit de succesul negocierilor.



Finanțatorul campioanei a rememorat, la Digi Sport, discuțiile purtate cu oficialii belgieni, dezvăluind că prețul cerut inițial a fost aruncat mai mult în glumă, pentru a avea de unde să scadă.



"Numai la 8 milioane visam!"



Strategia s-a dovedit însă neașteptat de eficientă, deoarece reprezentanții lui Anderlecht au luat în serios pretențiile financiare ale românului și au venit cu o ofertă mult peste așteptările sale.



"Cu Stanciu a fost cel mai caterincă. A fost ăla, impresarul... 10.000.000 de euro am zis, la mișto, ajung la 5-6, că-l dădeam și cu 5. Și ei zic: 'Uite, dom'le, care e treaba. Noi putem să-ți dăm 8.000.000 de euro.' Mamă, în gândul meu... numai la 8 milioane visam! Nu știam ce să fac", a povestit Becali.



Văzând că belgienii sunt dispuși să ofere o sumă la care el doar spera, omul de afaceri a decis să riște și să meargă până la capăt cu bluff-ul.



"Dar zic: 'Nu, dom'le, nu-l dau fără 10 milioane." Când am văzut eu că dau telefon... mi-a fost frică să nu se răzgândească ăia. Și-au dat niște bonusuri, că dacă ia campionatul... 'Bă, puneți bonusuri, nu vrăjeală!' Și-au pus, de le-am luat 10.000.000 de euro", a adăugat patronul FCSB.



Nicolae Stanciu a jucat pentru Anderlecht între 2016 și 2018, fiind ulterior vândut la Sparta Praga pentru doar 3,75 milioane de euro. În prezent, căpitanul echipei naționale a României este legitimat la clubul italian Genoa.

