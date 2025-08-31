FCSB s-a calificat în faza ligii din Europa League și și-a aflat adversarii pe care îi va înfrunta în cele opt runde. „Roș-albaștrii” au trecut de faza play-off-ului în urma victoriei cu 3-0 în fața lui Aberdeen (5-2 la general).

Marcatorii celor de la FCSB în partida de pe Arena Națională au fost Adrian Șut și Darius Olaru de două ori.



Florin Gardoș a analizat faza controversată din FCSB - Aberdeen: „Mi s-a părut destul de ușor acordat”



Prezent în emisiunea Play on Sport, Florin Gardoș a vorbit despre partida pe care „roș-albaștrii” au câștigat-o fără prea emoții după scorul pe care îl arăta tabela de marcaj.

Cu toate acestea, lucrurile nu au stat chiar așa, iar fostul jucător al FCSB-ului a explicat că formația bucureșteană a deblocat meciul în urma eliminării lui Alexander Jensen din minutul 45.

Gardoș a analizat faza la care danezul a văzut al doilea cartonaș galben și e de părere că eliminarea a fost dictată ușor.

„Nu știu cum s-a văzut la televizor, dar cel puțin până la roșu mi s-a părut că ne chinuim puțin pe atacurile poziționale, scoțienii au blocat destul de bine spațiile, mai mult pe linia de fund și cu greu ajungea mingea la Șut sau la Olaru, care mi se părea că stă foarte aproape de Bîrligea.

Sigur că după acel 11 metri și roșu, lucrurile s-au schimb și jocul s-a schimbat mult.

După ce am văzut reluările mi s-a părut destul de ușor acordat, dar regulile hențului nu le știe nimeni, nici arbitrii nu cred că le știu. Am avut faza aia când am jucat cu Bosnia acasă și ai fi zis că nou din zece (n.r. arbitrii) dau penalty, și nu ne-a dat”, a spus Florin Gardoș în emisiunea Play on Sport de pe VOYO.

