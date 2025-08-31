Patronul FCSB a povestit cum a fost la un pas să piardă o avere colosală pentru a salva echipa, susținând că fără intervenția sa financiară, clubul ar fi fost distrus.



Finanțatorul campioanei și-a reamintit de momentele critice de după preluarea echipei în 2002, când a trebuit să pompeze sume uriașe pentru a menține clubul pe linia de plutire, ajungând la o gaură financiară de ordinul zecilor de milioane de euro.



"Am ajuns la 40 de milioane băgați"



Becali a oferit, la Fanatik, cifre concrete despre riscul asumat. "Eu ajunsesem la un moment dat la 40 de milioane de euro băgați, apoi am început să iau din Liga Campionilor", a mărturisit omul de afaceri. Punctul de cotitură, spune el, a venit paradoxal, într-o perioadă dificilă din viața sa personală.



"Cei mai mulți bani i-am scos din Liga Campionilor, când eram la pușcărie. Am luat 12 milioane din calificare, 10 milioane pe Chiricheș, 6 milioane pe Gardoș, 2,5 milioane pe Rusescu… vreo 30 de milioane. Atunci mi-am scos eu banii", a explicat Becali.



Acesta a ținut să sublinieze și contextul preluării, lansând un atac direct către fosta conducere: "Băi, nebunilor, eu am riscat zeci de milioane să salvez Steaua. O făcea Nețoiu praf!".



UEFA a anunțat programul FCSB-ului în Europa League



FCSB și-a aflat programul complet în faza principală a Europa League, după ce a trecut cu 5-2 la general de Aberdeen, în play-off.



Primul test va fi în Olanda, contra lui Go Ahead Eagles, pe 25 septembrie, iar fanii roș-albaștrilor vor putea urmări apoi două meciuri consecutive pe teren propriu, cu Young Boys Berna și Bologna.



Programul FCSB în Europa League 2025/26: