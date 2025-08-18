Meciul se joacă pe Pittodrie Stadium, arena lui Aberdeen cu o capacitate de aproximativ 20.000 de locuri. FCSB va avea parte de o susținere importantă, la meci fiind așteptați atât români din țară, cât și din Marea Britanie.

FCSB așteaptă 700 de fani la meciul cu Aberdeen: "Suntem foarte gălăgioși, vom cânta tot meciul"



Presa din Scoția a stat de vorbă cu un reprezentant al Peluzei Nord de la FCSB, care a anunțat că la meciul cu Aberdeen sunt așteptați aproximativ 700 de suporteri ai campioanei României.



Galeria lui FCSB plănuiește să domine fundalul sonor la Aberdeen și așteaptă un rezultat care să ofere liniște înaintea returului de la București, programat o săptămână mai târziu.



"Ne așteptăm să vină la meci 250-300 de fani din România. Anul trecut, când am jucat în Scoția, am fost aproximativ 1.000 la meciul cu Rangers. Există o comunitate destul de mare de români acolo, deci ne așteptăm ca toate biletele din sectorul oaspeților, aproximativ 700, să fie cumpărate.



Cei mai mulți dintre suporteri vor sosi cu avionul, joi. Există și fani care vor sosi cu mașina din alte orașe.



Suntem foarte gălăgioși și vom cânta tot meciul. Ne așteptăm să dominăm fundalul sonor.



Ne așteptăm la un meci foarte dificil, dar sperăm la un rezultat bun care să ne facă favoriți înaintea returului", a spus reprezentantul Peluzei Nord contactat de pressandjournal.co.uk.

Pittodrie Stadium, arena lui Aberdeen unde Sir Alex Ferguson are statuie

Aberdeen a încheiat pe locul 5 în ultima ediție din campionatul Scoției, sub granzii Celtic și Rangers, dar și sub Hibernian sau Dundee United. Echipa antrenată de suedezul Jimmy Thelin s-a calificat direct în play-off-ul Europa League datorită câștigării Cupei Scoției în urma unei finale cu Celtic (1-1, 4-3 după lovituri de departajare).

Aberdeen își joacă meciurile de acasă pe Pittodrie Stadium, o arenă cu o capacitate de aproximativ 20.000 de locuri. Din 2022, în fața arenei a fost amplasată o statuie a lui Sir Alex Ferguson, antrenorul alături de care Aberdeen a cucerit Cupa Cupelor în 1983 (2-1 în finala cu Real Madrid), dar și Supercupa Europei în același an (2-0 împotriva lui Hamburg).

