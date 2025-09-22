FCSB traversează o perioadă critică în Superliga: o singură victorie în primele 10 etape și locul 13, cu doar 7 puncte acumulate. După eșecul cu FC Botoșani, scor 1-3, Peluza Nord a transmis un mesaj dur: "Prietenia dintre jucătorii roș-albaștri și suporteri se încheie aici. Până când nu se va schimba atitudinea, drumul nostru nu mai este comun. De astăzi, presiunea se dublează. Prea v-am ținut în brațe…"

Gheorghe Mustață, înainte de Go Ahead Eagles - FCSB: "Sunt probleme în vestiar. MM și patronul trebuie să se mobilizeze"



În ciuda mesajului dur, Peluza Nord de la FCSB va face deplasarea în Olanda pentru meciul cu Go Ahead Eagles și va susține echipa. Liderul Gheorghe Mustață susține că galeria este supărată inclusiv pe conducere și suspectează că ar exista anumite probleme în vestiar.



"Vom fi acolo, vom fi alături de ei. Vom vedea comportamentul lor. După aia, vom lua o hotărâre.



Avem 490 de bilete pentru meciul din Olanda. Sunt foarte mulți fani în Olanda. Noi am rezervat biletelor membrilor cotizanți și a celor din peluză. Ce va rămâne le vom da suporterilor de acolo.



Nu poți fi supărat pe unul singur. Am văzut că spuneți că dăm în jucători, dar mesajul nostru e clar pentru toată lumea. Nu doar pentru echipă! Toată lumea trebuie să se mobilizeze, inclusiv conducerea, inclusiv patronul. Să meargă la echipă, să stea de vorbă cu echipa. MM, la fel! Noi nu dăm numai în echipă sau numai în conducere. Suntem o familie și cu toții trebuie să ne mobilizăm și să dăm drumul la treabă. Măcar să prindem play-off-ul sau cupele europene. Dacă nu vom prinde play-off-ul, asta înseamnă o rușine! S-a întâmplat și la echipe mai mari ca un an să fie fără realizări, dar e aceeași echipă care a făcut performanțe. Aici suntem toți nedumeriți legat de ce se întâmplă. Eu n-am crezut vreodată că sunt probleme în vestiar, dar, din ce văd, sunt și probleme în vestiar.



Noi am văzut cum se bucură la hora aia. La antrenamente mi s-a părut că sunt ok, vorbesc, glumesc, dar în interiorul vestiarului nu pot intra și nu știu ce e acolo. Eu nu pot face anchete. Am vorbit cu o parte din ei, inclusiv cu Darius Olaru. I-am spus să facă ceva și să scoată echipa din impas.



Acum, la meciul ăsta (n.r - cu FC Botoșani), am văzut atitudinea unor jucători. Când se bucurau, nu prea am văzut ce trebuie. Dacă nu se iau măsuri de la nivel de conducere, iar între ei să se discute, vom încerca să o scoatem noi.



Trebuie să existe o comunicare între conducere și jucători. Să spună toți ce nemulțumiri au. E posibil să se întâmple ceva între ei sau la nivel de conducere, iar ei să nu zică nimic și nici să facă performanță", a spus Gheorghe Mustață, la Fanatik.

Programul FCSB în Europa League 2025/26:

