Atenție mare, FCSB! Cine a fost trimis de UEFA la meciul cu Aberdeen

FCSB a fost o echipă indisciplinată, în acest debut de sezon. Faptul că formația bucureșteană a avut deja doi jucători eliminați, după doar 12 partide oficiale, spune ceva despre starea de spirit din cadrul lotului.
Tocmai de aceea, FCSB trebuie să fie foarte atentă, în ceea ce privește meciul cu Aberdeen din deplasare (joi, ora 21.45). Pentru că UEFA tocmai a anunțat brigada care va oficia pe Pittodrie Stadium. La centru va fi olandezul de origine turcă, Serdar Gözübüyük (39 de ani). El va fi ajutat de Erwin Zeinstra şi Patrick Inia, în timp ce rezervă va fi Joey Kooij. În Camera VAR se vor afla Pol van Boekel şi Robin Hensgens.
Centralul meciului Aberdeen – FCSB, generos cu cartonașele și nu numai
Revenind la centralul întâlnirii de joi, Serdar Gözübüyük, acesta e un arbitru foarte generos, în ceea ce privește acordarea cartonașelor. În acest sezon, deși a condus doar trei partide oficiale, Serdar Gözübüyük a acordat 18 „galbene“. De asemenea, a dictat două lovituri de la 11 metri. De fapt, acesta e un alt capitol la care se remarcă centralul olandez. Pentru că, în sezonul trecut, el a dat 15 penalty-uri, în cele 44 de meciuri pe care le-a condus, la centru.
Returul FCSB – Aberdeen e programat pentru 28 august, pe Arena Națională, de la ora 21.30. Învingătoarea acestei duble va juca în grupa de Europa League, în timp ce învinsa va merge în grupa de Conference League.