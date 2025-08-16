Atenție mare, FCSB! Cine a fost trimis de UEFA la meciul cu Aberdeen

FCSB a fost o echipă indisciplinată, în acest debut de sezon. Faptul că formația bucureșteană a avut deja doi jucători eliminați, după doar 12 partide oficiale, spune ceva despre starea de spirit din cadrul lotului.

Tocmai de aceea, FCSB trebuie să fie foarte atentă, în ceea ce privește meciul cu Aberdeen din deplasare (joi, ora 21.45). Pentru că UEFA tocmai a anunțat brigada care va oficia pe Pittodrie Stadium. La centru va fi olandezul de origine turcă, Serdar Gözübüyük (39 de ani). El va fi ajutat de Erwin Zeinstra şi Patrick Inia, în timp ce rezervă va fi Joey Kooij. În Camera VAR se vor afla Pol van Boekel şi Robin Hensgens.

