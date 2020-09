"Este o nebunie! Nu multi oameni din acest oras au visat la asa ceva!" Kups Kuopio vrea sa scrie istorie cu CFR Cluj! Cum e vazut duelul din playoff-ul Europa Leeague

CFR Cluj - Kups Kuopio, duel din playoff-ul Europa League, va vea loc joi seara, de la 18:30.

O posibila calificare a lui Kups in grupele Europa League ar reprezenta cea mai mare performanta din istoria clubului.

Formatia care o va intalni pe CFR Cluj nu a mai participat niciodata in grupele unei competitii europene si acum vor avea sansa carierei

"In Finlanda, cand vine vorba de fotbal, HJK Helsinki a fost forta dominanta in ultimul deceniu. Clubul imbracat in mod traditional in culorile alb si albastru, este singurul din Finlanda care a participat in competitiile europene.

Totusi, toate acestea ar putea sa se schimbe datorita aparitiei unui grup neinfricat din Kuopio", au scris jurnalistii de la firsttimefinish.co.uk.

Petteri Pennanen: "E o nebunie! Ar fi cea mai mare realizare din istoria clubului!"

Penannen evolueaza pe postul de mijlocas ofensiv la Kups si este unul dintre pericolele pentru poarta lui Balgradean. Trei goluri a inscris Pennanen in cele 19 meciuri jucate pentru Kups in acest sezon.

"Cred ca nu sunt multi oameni in acest oras care au visat la asa ceva si acum suntem la o singura victorie distanta de faza grupelor, deci este o nebunie. Cred ca ar fi cea mai mare realizare a istoriei clubului daca am castiga saptamana viitoare, asa ca asta spune deja multe", a declarat Petteri Pennanen inaintea duelului cu CFR.