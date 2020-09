Gabi Muresan a iesit primar! Fostul capitan de la CFR Cluj a castigat detasat alegerile

Gabi Muresan (38 de ani) a castigat alegerile pentru Primaria Comunei Apold, din judetul Mures.

Fostul inchizator a castigat 63.09% din voturi, aproape dublu fata de principalul sau contracandidat, care a adunat doar 33.39% din procente.

Comuna Apold are aproximatv 3000 de locuitori si se afla la 15 kilometri distanta de Sighisoara.

Gabi Muresan are 9 prezente in echipa nationala a Romaniei. Alaturi de CFR Cluj a cunoscut cele mai mari performante ale carierei si a intalnit adversari ca Manchester United, AS Roma sau Chelsea in grupele Champions League.