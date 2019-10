"E ca si cum te-ai duce la prostituate si zici ca ai terminat treaba, esti multumit!" Bogdan Mara s-a luat la cearta in direct la TV! Directorul sportiv al clujenilor a luat FOC dupa Rennes - CFR 0-1

CFR s-a impus in deplasarea din Franta cu Rennes la capatul unui meci nebun. Singurul gol al partidei a fost marcat de Deac in prima repriza. Rennes a evoluat in 9 oameni dupa ce in prima repriza Mendy a vazut cartonasul rosu dupa un fault la Traore. In minutul 26, Niang a ratat un penalty pentru francezi dupa ce a trimis pe langa de la punctul cu var. In debutul reprizei secunde, Camavaniga a vazut si el cartonasul rosu dupa un fault la Omrani. Cu doar 10 minute inainte de final, Susic a vazut al doilea galben si a fost eliminat, clujenii evoluand in 10 oameni. La finalul partidei, directorul sportiv al celor de la CFR, Bogdan Mara, a vorbit despre partida si despre jocul modest practicat de clujeni in repriza a doua. Dupa meci, Bogdan Mara a vorbit la Telekom Sport despre partida si s-a luat la cearta cu unul dintre invitati, comentatorul Emil Gradinescu. Mai jos este dialogul dintre cei doi.

Emil Gradinescu: "A fost un meci foarte slab. A fost rusinos!"

Bogdan Mara: "Deci nu mai suntem multumiti cu inca 3 puncte obtinue in Europa League? Noi suntem Barcelona sau Real Madrid din Romania? Sa fim seriosi! Victoriile sunt victorii! Aducem puncte pentru Romania. Daca ne batea cu 3-0, dar jucam frumos era mai bine? Imi pare rau ca am intrat in direct. Credeam ca vrei sa ne felicitati pentru calificare"

Emil Gradinescu: "Tu esti multumit de rezultat?"

Bogdan Mara: "Sunt 3 puncte obtinute pe terenul lui Rennes"

Emil Gradinescu: "E ca si cum cineva se duce la prostituate si zice 'Mi-am facut treaba. Sunt multumit'

Bogdan Mara: "Imi pare rau ca am intrat in direct. Nu stiti sa respectati valorile. Trebuie sa felicitati baietii. Suntem singurii din Europa care reprezentam Romania. Sa fim seriosi! Daca dumneavoastra nu puteti sa va bucurati.."

Emil Gradinescu: "Noi vorbim de meciul din aceasta seara, nu de istoria Romaniei"

Bogdan Mara: "Da, a fost un meci mai slab. Dar sunt 3 puncte mari. Ne-am atins obiectivul. Era mai bine daca jucam frumos si pierdeam?"

Emil Gradinescu: "V-ati facut de ras, Bogdane"!

Bogdan Mara: "Credeam ca vreti sa ne felicitati! O seara buna"

Emil Gradinescu: "Acum, va veni Petrescu sa ne spuna ca s-a plictisit de cati bani si de cate trofee a castigat. Rennes a avut un portar de 16 ani, care s-a plictisit in poarta. Se vedea ca nu are experienta si valoare. CFR Cluj nu s-a dus peste Rennes. Slavia a atacat cu Barcelona. Nu se poate sa ai doi oameni in plus, contra unui portar vai de mama lui, si sa joci in halul asta. Sa tragi de timp si sa nu ai ocazii.