de Dan CHILOM

FCSB merge în Kosovo pentru returul cu campionana Drita, din preliminariile UEL. În jocul tur, pe Arena Națională, “roș-albaștri” au câștigat cu scorul de 3-2, după ce oaspeții au condus cu 2-0 până în minutul 64!

Dacă trece de Drita, campioana României accede în play-off-ul UEL, și are un loc asigurat în grupele Conference League. În caz contrar, dacă va fi eliminată, FCSB merge în play-off-ul Conference League.



În turul de la București, pentru FCSB au marcat Bîrligea de două ori și Graovac.

LIVE pe VOYO

Drita - FCSB | Echipe probabile



DRITA sistem 1-4-4-2:

Maloku - Besnik Krasniqi, Bejtulai, Broja (cpt.), Ovouka - Tusha, Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj - Blerim Krasniqi, Manaj



Antrenor: Zekirija Ramadani



FCSB sistem 1-4-2-3-1:

Târnovanu – Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea – Șut, Chiricheș – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea



Antrenor: Elias Charalambous



Pentru FCSB revine în “primul 11”, căpitanul Darius Olaru.



Cele două formații s-au întâlnit o singură dată în meciurile directe, FCSB împunându-se la București cu 3-2.



Casele de pariuri o dau vaforită la victorie pe FCSB, cu o cotă de 2.07.



Drita are 3.80 pentru a câștiga în timp regulamentar de joc.



Egalul - 3.60



FCSB se califică - 1.20



Drita se califică - 5.80



Meciul se dispută pe Stadium Fadil Vokrri din Priștina, care are o capacitate de 13.000 locuri.



Georgianul Giorgi Kruashvili va conduce partida de diseară, un arbitru care acordă în medie 4,16 cartonașe galbene și 0,14 roșii.



Sugestia Sport.ro: Ambele echipe marchează.

